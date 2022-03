Benedetto s'est offert une petite polémique

Dario Benedetto a été épinglé en soirée, après avoir été sorti à la pause du Superclasico, car diminué (nauséeux et touché à la cheville).





L'ancien attaquant de l'OM est la cible d'une petite polémique, à Buenos Aires. Remplacé à la pause du Superclasico, car il était nauséeux et blessé à la cheville, le natif de Berazategui a été aperçu un peu plus tard en soirée, dans un bowling, avec son capitaine et Marcos Rojo. Malgré le succès obtenu par Boca Juniors (1-0), sa capacité à se déhancher sur la piste a surpris plus d'un supporter xeneize. Et certains journalistes ne l'ont pas loupé.



Depuis son retour dans le club de son coeur, Dario Benedetto a marqué 3 buts en 5 apparitions en Copa de Liga. De belles statistiques qui devrait aider à passer l'éponge sur ce petit couac.