Chapron l'affirme, il y avait penalty pour Nice

Tony Chapron assure que l'OGC Nice aurait pu bénéficier d'un penalty, face à l'OM. Au point d'en oublier que l'action est entachée d'un hors-jeu flagrant.





Au micro de Canal+, l'ancien arbitre a donné son avis sur l'action du match OM-Nice jugée polémique par les médias. Selon lui, Jérôme Brisard aurait dû siffler penalty : "C'est toujours un peu plus facile quand on est installé dans son canapé. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a bien penalty. Je mesure mes propos, car on a aussi le droit de faire des erreurs. Le souci ici, c'est que William Saliba, qui est au contact avec Andy Delort, va, à un moment donné, se désintéresser totalement du ballon. Et quand on est défenseur et qu'on est derrière l'attaquant, la seule solution possible, c'est d'aller le percuter", a-t-il lâché.



Le détail oublié, c'est que sur l'action, l'autre attaquant est hors-jeu. Quelle que soit la responsabilité de William Saliba dans le plongeon d'Andy Delort, le penalty n'avait donc pas lieu d'être sifflé.