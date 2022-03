Mercato : Veretout poussé vers la sortie à la Roma

Suivi par l'OM, Jordan Veretout devrait quitter l'AS Rome, lors du mercato estival. Jose Mourinho ne compterait plus sur lui.





Le milieu défensif français devrait bien bénéficier d'un bon de sortie, lors du prochain marché des transferts, malgré son contrat portant jusqu'en juin 20242. Selon les informations rapportées par le Corriere dello Sport, son entraîneur ne compte plus sur lui. Il était remplaçant lors des dernières rencontres et son tarif serait estimé à 15 millions d'euros par ses dirigeants. Un montant qui ne devrait pas refroidir l'OM, à condition qu'il obtienne son billet pour la très rémunératrice Ligue des Champions.



Jordan Veretout évolue à l'AS Rome depuis l'été 2020. Il totalise 120 matchs, pour 22 buts et 15 passes décisives. Son nom est évoqué depuis plusieurs mois dans l'optique de la succession de Boubacar Kamara, lequel arrive au terme de son contrat. Pour autant, son poste favori paraît plutôt être celui de milieu relayeur. Il compte 5 sélections avec les Bleus.