Rothen : "J'ai toujours été un défenseur de Sampaoli"

Jérôme Rothen considère que l'OM n'a pas volé les trois points face à Nice (2-1), dimanche soir. Le consultant a fait une déclaration d'amour à l'Argentin, qu'il affirme soutenir depuis longtemps.





Au micro de RMC Sport, l'ancien joueur du PSG a donné son sentiment sur le succès obtenu par Marseille face à l'OGCN, au stade Orange Vélodrome. Il paraît désormais adhérer à la méthode d'El Zurdo : "J'ai toujours été un défenseur de Sampaoli même quand ça n'allait pas bien. Contre Nice, ce n'est pas une victoire chanceuse, mais on ne peut pas dire qu'ils aient archi dominé. Il y a un penalty oublié pour Nice. Mais n'empêche que dans le jeu pendant une mi-temps, l'OM a retrouvé du dynamisme." Et d'ajouter : "Il a six joueurs clés et il les met systématiquement même si Payet peut souffler de temps en temps. Il a recréé une dynamique de groupe (...) Moi j'aime Sampaoli, car il a cette image qui colle à cette ambiance du Vélodrome. Il y met toute son énergie, avec passion."



Compte tenu du calendrier qui arrive, l'OM ne doit surtout pas s'enflammer. Beaucoup de travail reste à faire.