Mercato : l'OM en pincerait pour Junior Adamu

Chukwubuike Adamu, dit Junior Adamu, figurerait sur les tablettes de l'OM pour le mercato estival. Il serait aussi pisté par des équipes comme Leicester, Southampton, Monaco ou des formations de Bundesliga.





Si l'on en croit les éléments recueillis par le Daily Mail, Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil de l'attaquant du RB Salzbourg. Sous contrat jusqu'en 2025, il a réussi de belles performances, cette fin d'hiver, et totalise 7 buts, depuis le début de la saison. Il serait pisté par les deux clubs anglais, par l'ASM et par des équipes de Bundesliga. L'opération pour sa venue paraît donc compliquée à résoudre. Le média pense que son transfert pourrait être obtenu en échange d'un chèque de 18 millions d'euros.



Junior Adamu a été formé dans le club autrichien. Il a défendu les couleurs du FC Liefering, entre 2018 et 2020, avant d'y revenir. Il compte 1 sélection avec l'Autriche.