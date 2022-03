OM-Nice : le supporter qui a marqué un but a pris six mois ferme

Le fan de l'OM qui a pénétré sur la pelouse du stade Orange Vélodrome a écopé d'une peine de prison ferme.





Le supporter qui a pénétré sur le terrain lors du match OM-Nice a été condamné à six mois de prison ferme, révèle La Provence. "Il a accepté la condamnation proposée par le parquet de Marseille à trois mois de prison pour cette intrusion sur le terrain et à la révocation partielle à hauteur de trois mois d'une précédente condamnation à six mois de prison avec sursis prononcée en novembre 2021", précise le journal. Son avocat espère convertir les six mois ferme en heures de travail d'intérêt général ou en jours-amendes. Le supporter, un façadier turc selon le quotidien, a assuré n'avoir jamais mis les pieds dans le stade, avant cette rencontre.



Pour rappel, l'OM est toujours sous la menace d'un sursis d'un retrait de 1 point.