Brossard voit l'OM finir derrière un de ses poursuivants en L1

Actuellement 2e u championnat de France, devant Rennes (3e) et Nice (4e), l'OM n'a pas les faveurs d'un journaliste, Olivier Brossard.





Sur La Chaîne L'Équipe, ce dernier a affirmé qu'il voyait le Stade rennais terminer devant l'OM à la fin de la saison : "L'effectif de Marseille est riche. Il y a des joueurs d'expérience et le mercato d'hiver a été bon. Mais Marseille, on ne sait pas pourquoi, il peut y avoir une petite étincelle qui vient déstabiliser le club alors que tout va bien. C'est exactement ce qu'il s'est passé il y a un mois. Il y a eu le souci (Arkadiusz) Milik qui est venu déstabiliser le vestiaire. On a dit que ça commençait à se prendre la tête entre (Jorge) Sampaoli et ses joueurs. Et puis il y a Nice et Rennes. Je vais me focaliser sur Rennes. Je trouve que Rennes joue le meilleur football possible. Je trouve que Rennes, contrairement à Marseille, détruit ses adversaires quand ils sont meilleurs. Alors que Marseille a du mal à ne pas faire respirer son adversaire. On l'a vu avec (Andy) Delort contre Nice. Il s'est créé pas mal d'occasions. Et puis il y a la Coupe d'Europe qui va alourdir le calendrier. Je vois donc Rennes devant Marseille".



Actuellement, le club breton a 52 points, un de moins que l'OM. Le 2 avril, Rennes se déplace à Nice, en L1, alors que l'OM jouera contre le 19e de L1, l'AS Saint-Etienne. Lors de l'avant-dernière journée du championnat, Marseille se déplacera à Rennes dans un choc qui s'annonce décisif pour le classement final.