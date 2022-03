Vézirian utilise Raiola pour confirmer la vente de l'OM

L'agent de Henrikh Mkitaryan (AS Roma) a été cité par le journaliste Thibaud Vézirian.





D'après le journaliste, dans une vidéo de sa chaîne YouTube, l'agent italo-néerlandais a fait fuiter un intérêt de l'OM pour son joueur arménien il y a peu, car le club phocéen aurait l'argent pour faire signer l'ancien milieu offensif d'Arsenal et de Manchester United : "(Mino) Raiola, lorsqu'il fait fuiter des noms de clubs, c'est seulement ceux qui peuvent payer. Vous voyez les nouveaux moyens financiers de l'OM depuis un an, ce que je vous explique..."



Un argument d'une minceur extrême, qui implique que Thibaud Vézirian connaisse le journaliste ayant sorti l'information sur l'intérêt de l'OM pour le joueur de l'AS Roma et que ce dernier lui ait révélé sa source. Cela induit aussi que Mino Raiola, agent qui n'est pas proche de l'OM (aucun de ses joueurs ne s'y trouve actuellement), sache ce qui se passe précisément dans les comptes de Marseille, ce qui paraît plutôt improbable.