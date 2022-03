Longoria planifie la masse salariale sur "trois saisons"

Dans le quotidien L'Équipe, le président de l'OM a expliqué sa méthode pour gérer les salaires au sein de l'effectif du 2e de L1.





"Par ordre décroissant : les joueurs premium, les titulaires, les alternatifs et les jeunes. Quand je négocie un contrat avec une recrue, je raisonne sur un package général : amortissement du transfert, salaire, frais d'agent et coût de scouting. Pour la masse globale, le calcul est plus difficile encore, il faut intégrer les participations aux compétitions européennes, les revenus extraordinaires, les plus-values possibles, l'enveloppe et la marge de manoeuvre peuvent varier. J'essaye de faire une planification sur trois saisons" a expliqué Pablo Longoria.



L'Espagnol a ensuite révélé des petits détails de négociation pour recruter un joueur : "Négocier en net avec tous les joueurs, ne pas faire de distinction entre étrangers et Français, ou se mettre la tête à l'envers avec les avantages fiscaux. À Valence, les Espagnols du groupe se sont sentis un peu lésés. Le net, ce qu'il prend dans la poche, voilà ce qui compte pour le joueur, et le fait qu'il se sente à sa place dans la grille."



Comme révélé par L'Équipe, Cédric Bakambu et Arkadusiuz Milik ont les plus gros salaires de l'OM (400 000 euros par mois), suivi de Dimitri Payet (350 000).