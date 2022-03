Après OM-Nice, Roustan veut sanctionner les arbitres

Didier Roustan, sur La Chaîne L'Équipe, a dit tout le mal qu'il pensait des décisions prises par les arbitres lors du match OM 2-1 Nice de dimanche soir.





Selon Didier Roustan, il faut tout simplement suspendre les arbitres responsables de la VAR, coupable à ses yeux de ne pas avoir sifflé un penalty en faveur d'Andy Delort, dimanche soir : "La VAR, c'est un désastre. L'arbitre peut le voir au dernier moment, et ne pas être certain, on peut lui pardonner. Les gens qui sont à la VAR lors de cet OM-Nice en revanche, ils doivent prendre cinq matchs de suspension. On doit savoir qui ils sont, ils doivent venir s'expliquer et prendre une suspension. C'est insupportable ! Après le penalty, il faut le marquer, le match change et Marseille peut encore gagner, mais c'est d'une injustice terrible. (Andy) Delort change sa trajectoire (de course) et alors ? Il fait ce qu'il veut. Delort ne voit pas arriver (William) Saliba qui vient dans son dos. Il n'y a pas d'explication, il y a un gros problème. Ces gens-là ne s'expriment jamais, c'est un scandale. Ce n'est pas possible de voir ça."



Une opinion un peu excessive qui part du principe qu'il y avait sans aucun doute faute du défenseur de l'OM sur Andy Delort, alors que les images ne peuvent laisser une telle assurance.