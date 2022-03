Une nouvelle recrue avec le plus gros salaire de l'OM

Cédric Bakambu est arrivé à Marseille lors du dernier mercato hivernal, après un passage en Chine.





Selon les révélations de L'Équipe, Cédric Bakambu toucherait 400 000 euros bruts par mois, tout comme le Polonais Arkadiusz Milik. Le podium des salaires, à l'OM, est complété par Dimitri Payet, avec 350 000 euros mensuels. Pas toujours titularisé par Jorge Sampaoli (5 fois sur 11 matchs joués), l'attaquant congolais hérite donc du meilleur salaire de l'effectif avec Arkadiusz Milik, bien que ses émoluments lui seront payés en intégralité à la fin de la saison, l'OM s'étant arrangé avec le joueur, cet hiver, pour différer, dans le but de passer entre les mailles de la DNCG.



Viennent ensuite dans le classement William Saliba (4e, 310 000 euros), Gerson (5e, 300 000 euros), les deux gardiens, Pau Lopez (6e, 270 000 euros) et Steve Mandanda (7e, 260 000 euros par mois), puis le Turc Cengiz Ünder (8e, 250 000 euros). Enfin, trois joueurs sont à égalité avec 240 000 euros mensuels : Alvaro, Duje Caleta-Car et Valentin Rongier.