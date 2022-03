L'OM ne méritait pas la victoire contre Nice selon Obraniak

Sur La Chaîne L'Équipe, Ludovic Obraniak a mis en doute la victoire de l'OM face à Nice, dimanche, à cause de l'arbitrage.





"Il y a un penalty qui apparaît aux yeux de tout le monde. On se demande comment les arbitres dans le VAR peuvent ne pas siffler le penalty. Sans oublier les actions de (Andy) Delort. En tout cas, c'est Nice qui a eu la main sur le jeu en cette deuxième période et je trouve que la victoire de l'OM n'est pas si logique que ça" a assuré l'ancien joueur du LOSC.



Ludovic Obraniak oublie évidemment de parler de la première période, largement à l'avantage de l'OM, et s'arrête, pour expliquer son opinion, sur une action de jeu litigieuse, mais pas scandaleuse (une supposée faute en pleine surface de William Saliba sur Andy Delort). N'en déplaise aux grincheux, l'OM s'est imposé 2-1 face à Nice et occupe seul la position de 2e de Ligue 1.