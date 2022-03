Guendouzi salue l'évolution positive de Gerson

Encore une fois très bon contre Nice, le milieu de terrain brésilien enchaîne les bonnes performances avec l'OM.





Son coéquipier Mattéo Guendouzi (22 ans) a affirmé, après le match face à Nice (victoire 2-1), ce dimanche, que Gerson était devenu important pour l'équipe : "Gerson, on sait tous qu'il a eu un peu plus de mal au début de saison, mais maintenant il s'est très bien intégré, que ce soit avec l'équipe mais avec le championnat aussi. Il est vraiment très bon en ce moment, il nous aide beaucoup sur le couloir gauche, il fait des passes décisives, il arrive à marquer. Quand il est comme ça, il est vraiment très, très important pour nous, on est très heureux de l'avoir avec nous."



Souvent tancé depuis le début de la saison pour ses performances en regard de son prix d'achat (20 millions d'euros), Gerson fait taire les critiques depuis plusieurs semaines, alors qu'il a marqué 5 buts et donné 7 passes décisives en 36 matchs, des statistiques offensives honorables pour un milieu relayeur.