Deschamps explique la première convocation de Saliba

Le défenseur central de l'OM, prêté par Arsenal cette saison, a été convoqué par le sélectionneur national pour pallier le forfait de Benjamin Pavard.





En conférence de presse, ce lundi, Didier Deschamps a donné les raisons de son choix, récompensant l'excellente saison du joueur de 20 ans : "On le suit depuis un moment, j'échange beaucoup avec Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs), qui était d'ailleurs au courant depuis la fin de semaine, au cas où. Le calendrier a fait que William jouait dimanche soir, donc j'ai attendu après le match pour rendre sa convocation officielle, mais ce qu'il réalise avec les Espoirs et avec son club aussi, dans un rôle qu'il connaît bien et dans un système qui n'est pas identique, mais similaire à celui qu'on utilise, est intéressant. C'est un bon défenseur dans le duel. Il est rapide, a un bon jeu de tête et dégage beaucoup de sérénité et de tranquillité."



William Saliba a joué 40 matchs avec l'OM cette saison, toutes compétitions confondues. En Bleus, lors des deux prochains matchs amicaux, le Marseillais sera en concurrence avec Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Jules Koundé et Raphaël Varane.