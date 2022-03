V. Garcia félicite les supporters de l'OM et s'interroge toujours sur Sampaoli

Vincent Garcia a souligné la merveilleuse ambiance du stade Orange Vélodrome, dimanche soir, lors d'OM-Nice. Les Marseillais n'ont pas cédé à une soif de vengeance. Il s'est aussi interrogé sur le style de l'équipe de Jorge Sampaol, sur qui il paraît encore avoir des doutes.





Dans L'Équipe, le journaliste a commenté le comportement des fans marseillais, pour la réception des Aiglons. Ils n'ont pas répondu sur le même registre que les Niçois : "Les incidents inacceptables qui ont eu lieu ce jour-là (lors du match d'août dernier), et qui ont malheureusement eu des suites ailleurs, ces jets de projectiles, ces joueurs agressés par des supporters lors de Nice-OM à l'Allianz Riviera, faisaient craindre le pire pour les retrouvailles à l'Orange Vélodrome. Mais il faut féliciter les fans marseillais de s'être aussi bien tenus. Eux ont su garder la tête froide et une ambiance chaude, ce qui montre que les supporters peuvent parfois être un exemple et non pas une cible", a-t-il estimé.



Il a également donné son avis sur le jeu phocéen, qui l'interpelle apparemment davantage que celui de Nice : "L'OM, comme son public, a été intelligent, construisant sa victoire patiemment, laissant venir son adversaire en seconde période, cassant parfois le jeu comme peut le faire l'Atlético de Madrid, où Mattéo Guendouzi aurait sûrement sa place avec Diego Simeone. On a vu trop souvent les Marseillais craquer au Vélodrome pour ne pas louer la stratégie. Mais on peut se demander aussi quel est le style de cette équipe, si flamboyante à Brest la semaine dernière (4-1), si prudente hier. Et par là même quel est le projet de Sampaoli."



Certains consultants focalisent leur attention sur Jorge Sampaoli, alors que certains coachs dont l'équipe occupe une position inférieure au classement mériteraient aussi peut-être qu'on s'intéresse à eux.