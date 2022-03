Ménès voit désormais une course à trois pour le podium

Pierre Ménès considère que Rennes est désormais un vrai prétendant au podium. Nice et l'OM sont prévenus.





Sur son site internet, le journaliste a fait un petit bilan sur la 29e journée. Il pense que les cartes sont redistribuées, au classement : "La vérité après le choc de 21h, c'est que Marseille est dauphin du PSG et que Nice est sorti du podium. Désormais, ce n'est plus une course à deux pour le podium, mais une course à trois avec Rennes. Et peut-être que Nice va devoir prendre un peu plus de risques pour rester dans cette course", a-t-il estimé. Il pense d'ailleurs que les hommes de Christophe Galtier vont devoir se montrer plus ambitieux dans le jeu, lors des prochains matchs : "Les Niçois se sont contentés de faire ce qu'ils font souvent à l'extérieur, c'est-à-dire rien. Un jeu très défensif sans la moindre prise de risque. Menés au score au repos, les Niçois ont été obligés d'en prendre un peu plus et quand on voit ça, on enrage un peu de voir Nice bétonner à ce point, car ils ont les moyens offensifs de faire beaucoup mieux", a-t-il poursuivi.



Le prochain match de l'OM est programmé contre l'ASSE, au stade Geoffroy Guichard, le 3 avril.