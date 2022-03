OM-Nice : les notes des médias

Voici les notes délivrées par les médias, suite au match OM-Nice (2-1).





L'Equipe n'a pas vu un match transcendant. Le journal sportif estime que les Phocéens n'ont pas été exceptionnels et n'a pas récompensé le coaching de Jorge Sampaoli (l'Argentin obtient la même note que... Christophe Galtier). Il a aussi considéré que l'arbitre avait fait des erreurs. La Provence a délivré des évaluations un peu meilleures.





Le onze de départ : Lopez (6) - Saliba (6), Kamara (6), Caleta-Car (4) - Under (5), Rongier (6), Gueye (6), Gerson (7) - Guendouzi (6), Milik (6), Payet (4).

Le coach : Sampaoli (5).

L'arbitre : Brisard (3).





Le onze de départ : Lopez (7,3) - Saliba (5,3), Kamara (7), Caleta-Car (5,7) - Under (5,7), Rongier (6,7), Gueye (6,3), Gerson (8) - Guendouzi (6,7), Milik (6), Payet (5,7).

Le coach : Sampaoli (8).

L'arbitre : Brisard (6).





Le onze de départ : Lopez (6,6) - Saliba (6,2), Kamara (6,5), Caleta-Car (6,6) - Under (6,9), Rongier (6,4), Gueye (6,9), Gerson (7,1) - Guendouzi (6,6), Milik (6,7), Payet (7,3).

Les remplaçants : Harit (6,2), Bakambu (7), Kolasinac (6,1), Balerdi (6).





Le onze de départ : Lopez (-) - Saliba (8), Kamara (-), Caleta-Car (-) - Under (-), Rongier (6,5), Gueye (-), Gerson (-) - Guendouzi (7), Milik (6), Payet (4).

Le remplaçant : Bakambu (2 minutes).





Le onze de départ : Lopez (6) - Saliba (6), Kamara (6), Caleta-Car (6) - Under (6), Rongier (6), Gueye (6), Gerson (5) - Guendouzi (6), Milik (6), Payet (5,5).