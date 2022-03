Payet explique pourquoi il a laissé le penalty à Milik

Dimitri Payet a accepté de laisser le penalty à Arek Milik, lors du match OM-Nice (2-1). Une façon de lui permettre de rester en confiance.





En zone mixte, l'ancien international français a été interrogé sur les mots échangés avec Arek Milik, lors du penalty accordé à l'OM. Il l'a laissé à son coéquipier : "Je devais le tirer, mais je l'ai vu prendre le ballon et il m'a fait un signe de la tête. J'ai toujours dit que les attaquants marchaient à la confiance et aux buts. Je lui ai dit : 'si tu le mets, il n'y a pas de problème, prends-le'. Il l'a mis et je suis très content pour lui", a confié le Réunionnais.



Arek Milik totalise désormais 7 buts en 19 apparitions en Ligue 1. Toutes compétitions confondues, il a marqué 20 buts en 31 rencontres.