Delort explique la défaite avec l'arbitrage

A l'instar de son entraîneur et de son directeur sportif, Andy Delort s'est caché derrière un prétendu penalty pour justifier la défaite concédée contre l'OM (1-2). L'attaquant a, comme ses dirigeants, encore craqué dimanche soir.





Frustré, Andy Delort considère que l'arbitre du match aurait dû aider des Aiglons impuissants : "Je pense qu'il n'y a pas photo. Il y a les vidéos pour de toute façon. Il dit qu'on arrive en même temps, sauf que je suis devant lui et, quand il voit que j'ai de l'avance, il me rentre dedans et me tire le bras donc... La semaine dernière, on a pris rouge et penalty pour moins que ça, donc bon. Je pense que tout le monde l'a vu. C'est comme ça mais ça commence à faire beaucoup, surtout dans ce genre de matchs là. C'est compliqué donc on va essayer de changer les choses. Je ne sais pas si ça ne tient qu'à nous, mais, en tout cas, on a les nerfs, on a vraiment les nerfs. (...) On fait une grosse 2e mi-temps et ça fout les boules. Dès que c'est contre nous, il y a vidéo, il y a penalty et ils montrent le truc. Et là, c'est flagrant. C'est mon dernier mot ce soir", a lâché l'ancien joueur de Montpellier, mauvais joueur, au micro de Prime Vidéo. Un vrai-faux penalty censé faire oublier le manque d'ambitions des Niçois dans le jeu.



William Saliba n'a pas tardé à lui répondre : "Pour moi, il n'y a pas penalty, on arrive en même temps, on est tous les deux au contact et on tombe en même temps."