Julien Fournier crie au scandale

Les Niçois ont décidé de se cacher derrière l'arbitrage pour justifier leur défaite au stade Orange Vélodrome. Julien Fournier assurait que tout le monde avait vu un penalty sur Andy Delort, après la rencontre.





Julien Fournier n'avait pas brillé pour sa lucidité, après les événements d'août dernier. Il n'a pas non plus fait preuve d'une analyse très fine, suite au revers concédé par Nice, dimanche soir. Il s'est caché derrière l'arbitrage : "L'arbitrage était en dessous de tout. Même le quatrième arbitre dit à notre entraîneur qu'il y a penalty. On marche sur la tête. La VAR est censée rectifier les erreurs des arbitres, enfonçait Julien Fournier, directeur du football azuréen. Marseille a gagné ce soir, on ne va pas se réfugier derrière ça. Mais on aimerait être arbitré pareil que les autres clubs. Sur les trois derniers matchs, ça fait beaucoup. Même Kamara qui était sur le terrain avec Andy (Delort) dit qu'il y a penalty", a-t-il lancé.



On voit pourtant très bien sur l'action qu'Andy Delort zigzague pour aller percuter William Saliba, qui ne peut pas l'éviter.