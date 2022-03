Desio : "Espérons qu'il s'agira d'un point de départ"

Face aux médias, Jorge Desio a commenté le succès obtenu par l'OM contre Nice (2-1). Il a expliqué pourquoi Gerson avait été positionné sur la gauche et espère que ce succès au stade Orange Vélodrome sera le premier d'une série.





En conférence de presse, l'adjoint de Jorge Sampaoli (qui était suspendu) a justifié la disposition des joueurs, au coup d'envoi : "On avait imaginé un 5-4-1 avec Gerson sur la gauche, car on pensait qu'il pouvait attaquer de l'extérieur et gagner des duels. On comptait sur ses qualités physiques, face à des joueurs rapides. On ne voulait pas un latéral traditionnel." Il a estimé que son groupe avait été "valeureux et courageux".



Le tacticien espère que l'OM va se remettre à gagner au stade Orange Vélodrome : "Il nous était difficile de gagner à la maison et c'est vrai qu'on l'emportait plus souvent à l'extérieur. Je ne peux pas vous donner d'explication. Espérons qu'il s'agira d'un point de départ." Il a enfin commenté le coup de moins bien, en seconde période : "Il me semble qu'après ce but, nous avons effectivement souffert. On espérait avoir davantage le dessus sur Nice. On a essayé de récupérer des ballons et de bien défendre. Mais on a malheureusement reculé et surtout tenté de garder ce résultat."



L'OM reste sur quatre succès consécutifs, toutes compétitions confondues.