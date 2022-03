Galtier : "On est un peu naïfs, innocents et gentils"

Christophe Galtier faisait la moue, dimanche soir, dans la salle de conférence de presse. Il a livré son analyse de la rencontre, estimant ses joueurs trop naïfs.





Le coach des Aiglons a donné son sentiment sur la défaite concédée par son équipe face à l'OM. Il a relevé un manque de caractère : "On ne peut pas considérer que les faits de jeu balayent notre première période pauvre, timide et trop timorée. On n'est jamais arrivés à se mettre dans le sens du jeu. Ou très peu. Et puis, il y a ce penalty qui arrive toujours au mauvais moment. C'est là où on peut regretter l'absence de Dante. Avec lui, cette action n'existe pas. Notre seconde période est meilleure avec plus de présence vers l'avant. On a eu de belles situations. Et après, il y a ce fait de match avec cette faute non sifflée sur Delort. On peut avoir beaucoup de regrets, après notre assez bonne seconde période. On aurait dû égaliser. Il va y avoir cette coupure internationale au cours de laquelle il va falloir se remobiliser avant ce match contre Rennes, qui tourne plein pot et qui est actuellement la meilleure équipe du Championnat. On est un peu naïfs, innocents et gentils. Cela nous pénalise énormément, mais c'est aussi ça, l'apprentissage. Dans ce type d'évènements, il faut montrer davantage de caractère", a-t-il déclaré face aux journalistes.



L'entraîneur a insisté sur un prétendu penalty sur Andy Delort, sans tenir compte du fait que l'attaquant a foncé sur Saliba et a semblé se laisser tomber : "Autant j'estime que le penalty de l'OM a été sifflé rapidement et logiquement, autant je ne comprends pas comment notre attaquant, qui a l'avantage, aurait pu simuler ou vouloir tomber ? Avec la VAR, si l'erreur est humaine, là, il y a eu plusieurs erreurs humaines", a notamment ajouté le technicien des Aiglons au micro de Prime Vidéo.