2 tirs cadrés, Benitez voulait un nul

Walter Benitez considère que les Niçois auraient mérité un nul.





Au micro de Prime Vidéo, le gardien des Aiglons s'est plaint de la tournure du match : "On aurait mérité, je pense, au moins le match nul parce qu'on a bien travaillé, on a fait le travail qu'il fallait, on a créé des occasions. Malheureusement, on n'a pas bien fini la dernière action. Bien sûr qu'on est frustré par le résultat", a-t-il lâché. Il s'est montré plus classe que certains de ses coéquipiers et a refusé de commenter l'arbitrage : "Non, on est venu ici pour jouer, le reste on ne fait pas attention. Le plus important, c'est sur le terrain. L'équipe était prête à jouer, on était tous à 100%, malheureusement on fait un résultat qui n'est pas positif pour nous, mais ça va nous servir pour la suite."



Benitez aurait voulu un match nul parce que Nice a cadré 2 tirs, ce soir. Ça ne lui était pas arrivé, la semaine passée (0 tir cadré). L'OM a lui cadré 6 tirs...