Bakambu : "C'est clair que la soirée a été réussie"

Cédric Bakambu a confié son enthousiasme, après OM-Nice (2-1). Il a inscrit le but de la victoire marseillaise.





"C'est clair que la soirée a été réussie. Je suis content aujourd'hui pour le public aussi, parce qu'on avait à coeur de renouer avec le succès à domicile en Ligue 1, chose faite. En plus contre Nice, donc c'est que du positif pour nous. Ils étaient menés 1-0, on savait qu'ils allaient pousser. On a su faire le dos rond entre guillemets et, à la fin, j'ai réussi à marquer ce deuxième but qui nous assure la victoire donc je suis content pour l'équipe ce soir", a-t-il lâché au micro de Prime Vidéo.



L'international congolais totalise désormais 3 buts en 6 apparitions en Ligue 1, depuis son arrivée.