Saliba : "J'ai franchi un palier avec ce coach"

William Saliba a fait un petit bilan de sa saison. Il apprécie le travail réalisé avec Jorge Sampaoli.





"J'ai franchi un palier avec ce coach. Même quand je suis pas bon ou que je fais des erreurs, il continue de me faire confiance et franchement ça m'aide beaucoup", a déclaré le défenseur. Il a aussi évoqué la rencontre face à Nice, ce soir : "Ça va être un match très très très important, face à un concurrent direct. Il ne faut pas que je déçoive, parce que quand tu perds ou que tu n'es pas bon, tu gâches la semaine, le mois, de milliers de personnes. C'est une bonne pression. Si tu veux être un grand joueur et que tu joues ici, c'est parfait", a déclaré le défenseur phocéen.