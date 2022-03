Rongier : "Les groupes sont toujours restés soudés"

Valentin Rongier est parvenu à s'adapter dans le vestiaire de l'OM. Il assure que le groupe est resté soudé, même dans les périodes difficiles.





Arrivé en 2019, Valentin Rongier a connu de nombreuses périodes délicates. Il se réjouit néanmoins d'être dans un groupe équilibré : "J'ai toujours eu cette faculté. Je ne me lance pas de fleurs, mais je ne suis pas quelqu'un de difficile à vivre au quotidien. Je ne suis jamais négatif, je n'amène pas mes problèmes privés à l'entraînement. J'aime créer du liant, ça fait partie de moi, j'aime les gens qui fédèrent. Je sais rester à ma place quand il le faut, dire ce que je pense en face à un coéquipier aussi. Dans un vestiaire, il faut un équilibre, et il existe depuis que je suis arrivé à l'OM. Il y a eu des périodes compliquées niveau résultats, la campagne de Ligue des champions la saison dernière. Quand ça ne va pas, il y a des tensions dans le groupe, c'est logique. Quand je suis arrivé ici, je me suis demandé : à quoi je vais faire face ? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'ego ? Au final, depuis trois ans, je me régale. Malgré certaines périodes délicates mentalement, les groupes sont toujours restés soudés", a-t-il déclaré lors d'un entretien donné à L'Équipe.



Valentin Rongier commence à avoir de la bouteille. Il totalise 96 apparitions sous le maillot de l'OM.