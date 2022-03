Alonzo : "Nice finira devant Marseille"

Jérôme Alonzo s'attend à ce que Nice termine devant l'OM, au classement de Ligue 1. Passé par Nice et Marseille, il a un avis très tranché.





L'ancien gardien de but a multiplié les entretiens, à l'approche du match OM-Nice. Il a répété à Foot Mercato qu'il préférait la méthode Christophe Galtier à celle de Jorge Sampaoli. Et il pense que l'OGC Nice finira devant l'OM, au classement : "Les styles de jeu... Celui de Marseille tu le connais ? Parce que moi non honnêtement (rires). La méthode Sampaoli c'est la pochette surprise, même pour les joueurs, c'est le Kinder, tu ouvres le Kinder, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans et eux c'est comme ça le vendredi à 18 heures, tu ne sais toujours pas comment tu vas jouer. Est-ce que ça peut marcher sur le long terme ? L'histoire nous montre que pour Sampaoli non et l'histoire nous montre pour Galtier qu'en étant beaucoup plus logique, pragmatique et cohérent bah... parfois Nice est ennuyeux et ça me fait chier de le dire parce que j'adore ce club, mais parfois je me fais chier en les regardant, mais qu'est ce que tu veux faire ou dire. Moi j'ai ma plus belle saison en club, c'est le PSG 2003/2004, il n'y avait pas plus chiant que nous, non, mais vrai ou faux ? 1-0 quatorze fois dans l'année avec but de Pauleta à la 80e ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais on a fini deuxième et c'est ma meilleure année en carrière. Voilà ! Bah Nice c'est un peu ça, parfois c'est un peu chiant, tu as Dante qui commande tout ça, tu as trois phénomènes devant, tu as un bon gardien, tu as un milieu cohérent, tu as un Kluivert et un Stengs qui commencent à sortir du bois, voilà. Mais je ne me régale pas tout le temps en regardant Nice. En revanche, je suis quasiment persuadé que Nice finira devant Marseille parce que c'est plus cohérent", a-t-il lancé. Paradoxalement, alors qu'il est très critique, Alonzo juge étrange le débat sur le jeu de l'OM, alors qu'il est 2e : "Pour l'instant ça marche, on a un débat sur Marseille qui est deuxième, c'est quand même incroyable. C'est le seul club au monde qui est deuxième et où chaque semaine tu as un débat sur le jeu ! Bienvenue à l'OM, je connais par coeur", a-t-il entre autres ajouté.



Jérôme Alonzo a joué avec Christophe Galtier, à l'OM, entre 1995 et 1997.