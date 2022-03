Bennani : "C'est le Jackpot pour l'OM"

Karim Bennani pense que le tirage au sort de la Ligue Europa Conference est favorable à l'OM.





Le journaliste considère que le sort à a été favorable au club phocéen, en C4. "On est beaucoup à l'avoir déjà dit, il n'y a pas de meilleur tirage possible pour l'Olympique de Marseille. Tirer le PAOK et ne pas tomber sur le PSV Eindhoven, la Roma et Leicester, qui font partie de l'autre moitié de tableau. On peut le dire, c'est le Jackpot pour l'OM", a-t-il estimé au micro de la chaîne L'Équipe.



Le match face au PAOK n'est pas à prendre à la légère. Et c'est aussi le cas des adversaires potentiels des demi-finales, Feyenoord et le Slavia Prague.