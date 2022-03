Alonzo critique Sampaoli pour Mandanda

Jérôme Alonzo a donné son avis sur la concurrence entre Pau Lopez et Steve Mandanda. Il pense que l'Espagnol a été promu numéro un de façon illogique.





Dans La Provence, Jérôme Alonzo a fait part de sa préférence pour Steve Mandanda, dans le dossier du gardien de but de l'OM. L'ancien portier considère que Jorge Sampaoli a promu Pau Lopez "sans logique sportive" : "Je ne vais pas m'inventer une vie, je ne connaissais pas Pau Lopez avant son arrivée cet été. J'ai découvert un gardien intronisé de manière arbitraire, sans aucune logique sportive. Il ne joue pas après une faute de Steve (Mandanda). On sait que Sampaoli déboulonne souvent les gardiens historiques. J'ai trouvé ça injuste sportivement. Lopez est un bon gardien, mais je reste persuadé que Steve est meilleur. C'est complètement subjectif, mais il ne m'a pas encore totalement convaincu. La semaine dernière, il a avoué se considérer comme un gardien lambda dans le jeu au pied, alors qu'on nous l'avait vendu comme un libero. Il joue 8 mètres plus haut que Steve, OK, mais je n'ai pas l'impression que son jeu au pied ait fait progresser l'équipe d'une manière incroyable", a-t-il lancé.



Il a une préférence très forte pour le natif de Kinshasa : "J'ai vu tous les matches de Steve : il a un excellent jeu au pied. Avec l'âge, il a un peu reculé, il sait que sur 20 mètres il ne peut plus aller aussi vite qu'avant. Il a adapté son jeu avec son âge de manière remarquable. Je ne dis pas que Pau Lopez est un mauvais gardien ; je dis juste que sur mon échelle de valeurs Steve Mandanda est meilleur. Je veux tout de même donner du crédit à Pau Lopez pour avoir répondu à toutes les attentes nées du contexte dans lequel il a été parachuté. Il a été plutôt bon. Il doit être solide psychologiquement. C'est un bon gardien, mais dans les duels en un contre un, je trouve qu'il donne beaucoup de solutions aux attaquants adverses. Sur sa ligne, il a de très bons réflexes, est vif pour sa taille, a une très belle attitude. Mais il ne diffuse pas une grande confiance, à l'image du match de coupe à Nice (1-4). Je ne suis pas sûr qu'il fasse six ans à l'OM et ait les épaules pour." Il pense enfin que Walter Benitez est "au-dessus" des Marseillais.



Il est difficile de trancher sur les performances des deux gardiens, sans assister aux divers entraînements. On peut supposer que Jon Pascua, l'entraîneur des gardiens de l'OM, tient un rôle dans le choix du numéro un.