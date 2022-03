Alonzo préfère Galtier à Sampaoli

Jérôme Alonzo a comparé le travail réalisé par Christophe Galtier et Jorge Sampaoli, à Nice et à Marseille. Il considère que le Français est plus performant.





Dans les colonnes de La Provence, l'ancien gardien de but a donné son sentiment sur les deux entraîneurs. Il a une préférence très marquée pour le Niçois : "Galtier est un meilleur coach que Sampaoli et, sur la durée, cela peut faire la différence. Il a un palmarès, un vécu, la culture de la Ligue 1, la connaissance des hommes... Cela fait trois ans que Galtier marche sur l'eau et transforme tout en or", a estimé le natif de Menton. Il est a contrario peu convaincu par la méthode de l'Argentin : "Comme tout le monde, j'ai parfois du mal à suivre ce que fait l'Argentin. (...) Que penser d'un entraîneur qui possède le meilleur bilan à l'extérieur et presque le pire à domicile ? Je m'interroge."



Dans son bilan, l'ancien portier de l'OM et du PSG ne tient pas compte de la densité du calendrier de chacune des équipes. Nice n'a disputé que 32 matchs, cette saison, contre 42 pour l'OM.