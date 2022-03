Payet : "Pour nous, Sampaoli est très clair"

Face aux médias, Dimitri Payet a commenté les critiques qui ont visé l'OM, ces dernières semaines. Il ne dirait pas non à s'asseoir sur le banc. Il a également éteint la polémique avec Arek Milik et pris la défense de Jorge Sampaoli.





En conférence de presse, le Réunionnais a répondu à ceux qui évoquaient l'idée qu'il aille sur le banc pour le bien de l'équipe : "Ça ne m'agace pas. Si vous me dites que l'OM remporte ses dix matchs sans Payet, je veux bien aller m'asseoir sur le banc." Le milieu offensif s'est aussi exprimé sur la polémique qui l'a opposé à Arek Milik : "Cela a été une remise en cause collective. Le problème n'était pas Milik avec Payet, on était dans une période où on était moins bien. Chaque joueur a élevé son niveau." Il a enfin assuré que les idées de Jorge Sampaoli étaient claires pour les joueurs : "Pour nous c'est très clair. On sait comment on va jouer. Depuis le lundi, on sait qu'untel va jouer là ou là. On a beaucoup de systèmes, mais ça nous permet de jouer de différentes manières."



Le groupe phocéen paraît beaucoup travailler avec l'Argentin.