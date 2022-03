Gros dispositif de sécurité pour OM-Nice

Compte tenu de l'accueil des Marseillais à l'Allianz Riviera, la rencontre OM-Nice est à risque. Un gros dispositif de sécurité a été prévu.





D'après RMC, le match OM-Nice bénéficiera d'un dispositif de sécurité équivalent à celui d'un OM-PSG : 866 agents de sécurité, 247 agents d'accueil et 107 hôtesses seront mobilisés. Le club phocéen peut difficilement faire plus. Les autorités ont également prévu de gros effectifs pour assurer la sécurité.



Le public devra être irréprochable pour éviter que son équipe soit sanctionnée : tout incident pourrait générer la levée du sursis correspondant au retrait de 1 point. Bien qu'il n'y ait pas eu de gros débordement au Vélodrome, cette saison, l'OM pourrait être puni au même niveau que ne l'a été l'OGC Nice après les graves événements du mois d'août : ils étaient pourtant parmi les pires depuis le début des années 2000. Au moment de la sanction du sursis, on ne peut pas dire que le club marseillais ait été vraiment défendu. Eric Di Meco estimait par exemple que la commission de discipline avait été trop indulgente avec l'OM...



64 500 spectateurs sont attendus pour la rencontre.