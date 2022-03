Sagna a hâte de revoir Saliba à Arsenal

Bacary Sagna pense que William Saliba a progressé et qu'il dispose des qualités pour s'imposer à Arsenal. Il s'attend à le voir revenir chez les Gunners, l'été prochain.





L'ancien international français a commenté les progrès réalisés par le défenseur axial, à l'OM. Il pense que le natif de Bondy avait besoin de ça pour franchir un palier. Il considère que Mikel Arteta lui donnera une chance, la saison prochaine : "J'ai regardé William Saliba cette saison et ses performances avec l'Olympique de Marseille sont très bonnes. C'est l'un des joueurs clés en défense, il est très calme avec le ballon, il peut jouer de derrière, il est très puissant et bon dans les duels. Je pense qu'il avait juste besoin de temps pour jouer. Et Mikel Arteta l'a compris. Ce n'est pas parce qu'il ne l'apprécie pas. Mais je pense qu'à 18 ou 19 ans, vous avez besoin de jouer, d'être impliqué chaque week-end. Ce n'est pas un joueur qu'il faut laisser sur le banc, ou qui acceptera de ne pas être intégré. Quand vous êtes à Arsenal, vous devez aller quelque part pour jouer et progresser. C'est comme ça. Je suis impatient de le voir revenir. Il a sûrement progressé en France, mais la Premier League c'est autre chose. Je pense qu'il a les capacités pour réussir, j'ai hâte qu'il revienne", a-t-il confié à Genting Casino.



Cette saison, William Saliba a participé à 41 rencontres, toutes compétitions confondues. S'il doit encore gagner en régularité, le défenseur a très souvent impressionné pour sa maturité.