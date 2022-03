Rivère : "J'ai eu les excuses de Longoria"

Sur Prime Vidéo, Jean-Pierre Rivère s'est exprimé sur ses relations avec Pablo Longoria. Le président de Nice pense qu'elles se sont améliorées, depuis août dernier.





Le patron des Aiglons a évoqué les tensions qui l'avaient opposée à son homologue marseillais. Elles ne sont plus d'actualité : "Elles ont été un peu tendues. J'attendais de sa part quelque chose, ses excuses sur un sujet très particulier sur lequel je ne reviendrais pas. J'ai eu ses excuses. Aujourd'hui, c'est terminé. Quand il est venu en Coupe de France, je l'ai accueilli avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'on a eu un moment de partage très agréable. Puis tout ça est effacé. Entre nous, il n'y a plus de sujet", a-t-il lancé au micro de la chaîne de télévision.



Si Pablo Longoria a fait l'effort d'aplanir les tensions, il n'est pas possible d'oublier le comportement des Niçois, après les évènements advenus à l'Allianz Riviera. Ils n'avaient pas fait preuve de solidarité, prenant part pour certains aux échauffourées aux côtés de leurs supporters, et avaient même applaudi leur public après l'invasion du terrain. Et la commission de discipline n'a pas paru prendre conscience de la gravité des incidents. Espérons que le stade Orange Vélodrome, où 65 000 spectateurs sont attendus, sera exemplaire.