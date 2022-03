Cana rêve d'un succès en Ligue Europa Conference

Lorik Cana pense que l'obtention du titre de champion d'Europe, en C4, resterait dans les mémoires. Il préfèrerait ça à une qualification pour la Ligue des Champions.





L'ancien capitaine de l'OM a donné son sentiment sur les objectifs de fin de saison. A choisir, il préfèrerait un succès en Ligue Europa Conference à un podium : "Je pense qu'une victoire en Coupe d'Europe reste une victoire en Coupe d'Europe. C'est ce qui reste après. C'est sûr que pour le moment qu'est en train de vivre l'OM, dans cette nouvelle dynamique et avec un nouveau projet et une nouvelle personne à la tête du club, c'est très important la qualification en Ligue des Champions." Et d'ajouter : "Marseille est un gros club européen et a besoin d'être régulièrement en Ligue des Champions. Mais si je dois choisir une finale européenne, une victoire européenne, cela reste quelque chose de plus beau parce que cela reste."



L'OM a absolument besoin d'une participation à la C1 pour bénéficier de revenus pour développer son projet.