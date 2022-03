Les Marseillais qui chambrent le PSG, Ménès l'a mauvaise

Pierre Ménès a commenté les railleries dont est la cible le PSG, depuis son récital madrilène. Le journaliste l'a mauvaise.





Sur son site internet, l'ancien journaliste de Canal+ a regretté que les supporters de l'OM se moquent du PSG, depuis la semaine passée : "Vous comprenez ils sont tellement contents, ils sont encore européens alors que le PSG est éliminé. On ne cherche pas du tout d'échelles de valeurs entre les compétitions, ça on s'en cogne... Je ne vais pas changer d'avis et dire que ce n'est pas une compétition inutile. Il faut vraiment la gagner pour s'en souvenir", a-t-il estimé.



Pierre Ménès ne voit apparemment pas de rapport avec le traitement spécial dont bénéficie systématiquement l'OM dans les médias français.