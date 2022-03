Charbonnier l'assure, Sampaoli a perdu son groupe

L'OM reste sur deux succès consécutifs. Lionel Charbonnier croit néanmoins savoir que le groupe phocéen ne suit plus son entraîneur, Jorge Sampaoli.





Au micro de RMC, le consultant a évoqué la situation du vestiaire marseillais. L'ancien gardien de but considère que le technicien argentin a perdu ses joueurs : "D'un côté, tu as Galtier qui te donne de la cohérence dans tout ce qu'il fait et de l'autre côté, il y a l'incohérence de Sampaoli. Je pense que Sampaoli a la culture de la gagne, mais Sampaoli s'est perdu et il a même perdu son groupe. Il a aussi perdu le public parce qu'il a été incohérent dans certaines compositions. Il était persuadé de son truc. Cela se voit sur sa gueule. Je suis sûr qu'il a perdu son groupe. On le sait et c'est notoire. Les bons résultats n'ont pas empêché les critiques des supporters et des joueurs du vestiaire. Il y a un désamour avec lui des joueurs maltraités. Galtier est cohérent alors que Sampaoli est un chien fou", a-t-il déclaré sur l'antenne de la radio.



On a vu ces dernières semaines que les critiques n'étaient pas totalement liées aux résultats, en ce qui concerne l'OM. Le match programmé dimanche soir contre Nice opposera deux styles de management.