Galtier ne craint pas une "ambiance hostile" au Vélodrome

En conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué que son groupe était prêt à gérer la pression du Vélodrome et qu'il ne craignait pas une "ambiance hostile".





Dimanche soir, l'OM retrouve l'OGC Nice pour le choc de la 29ème journée de Ligue 1. Les Olympiens, 2e du championnat grâce à une meilleure attaque, seront soutenus par près de 64 000 personnes au Stade Vélodrome. Une rencontre que les supporters marseillais ont cochée sur le calendrier depuis le match aller, où le comportement de certains supporters des Aiglons avait conduit à l'arrêt de la rencontre fin août.



Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a tenté d'apaiser les tensions autour du match. "Je crois que ce qu'il s'est passé en début de saison, c'est du passé. Il y a eu deux autres matchs, un à huis clos et un en Coupe de France, où nos supporters ont été magnifiques. Je ne peux pas imaginer que ce soit hostile. Il va y avoir 60.000 Marseillais qui vont pousser à fond derrière leur équipe."



Pour le technicien, ses hommes devront même se servir de cette pression mise par le Vélodrome : "Ça ne doit pas être un poids, on doit s'appuyer sur cette adversité. J'ai beaucoup de joueurs qui ont connu ce genre d'ambiance et qui ont assez d'expérience pour pouvoir s'appuyer sur un public qui sera en notre défaveur."