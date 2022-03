Landreau : "L'OM devra être plus efficace pour gagner la C4"

Malgré la qualification contre le FC Bâle hier soir, Mickaël Landreau a estimé, au micro de Canal+, que l'OM aurait dû s'imposer plus largement dans cette double confrontation.





Dans cette double confrontation face au FC Bâle, l'OM a joué à se faire peur. Ultra-dominants au Stade Vélodrome au match aller, le 2-1 avait un goût amer pour les hommes de Jorge Sampaoli. Hier encore, avec un pénalty raté par Amine Harit à 0-0, l'OM s'est compliqué la tâche et aurait pu passer par la case prolongations après l'ouverture du score suisse.



Un manque de réalisme à corriger pour Mickaël Landreau, au micro de Canal+ : "Malheureusement, ils peuvent passer à la trappe sur deux matchs et ça aurait été incroyable. Et c'est récurrent. C'est le seul regret. Si Marseille veut aller au bout, il va falloir qu'ils soient plus efficaces. Normalement le match aller doit être plié, et à l'arrivée ils prennent un but et ils relancent Bâle. Au match retour, ils ont les opportunités, notamment avec un penalty. Et à nouveau, ils auraient pu jouer la prolongation et se faire peur. Heureusement qu'ils s'en sortent, mais s'ils veulent aller plus loin, c'est dans ce domaine-là où ils doivent progresser. Parce que sinon, je les trouve très emballants. Ils dominent leurs adversaires, ils nous montrent des choses très intéressantes depuis le début de la compétition. Qu'il ne reste pas rien à la fin."