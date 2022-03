L'OM affrontera le PAOK Salonique en quart !

Après avoir obtenu son billet pour les quarts sur la pelouse du FC Bâle hier soir (1-2), l'OM devra venir à bout du PAOK Salonique pour rejoindre le dernier carré.





Forts de leur qualification face au FC Bâle hier soir, les Olympiens poursuivent leur aventure européenne et se donnent le droit de rêver. Pape Gueye le disait hier soir : "On veut aller au bout".



Le tirage au sort a rendu son verdict et c'est le PAOK Salonique qui se dressera devant l'OM lors des quarts de finale de l'Europa Conference League. Les Grecs, tombeurs de la Gantoise en huitièmes, sont actuellement 2e du championnat derrière l'Olympiacos.



Le tirage complet des quarts :



- Bodo Glimt (NOR) - AS Roma (ITA)

- Feyenoord Rotterdam (PB) - Slavia Prague (RTC)

- OM - Paok Salonique (GRE)

- Leicester (ANG) - PSV Eindhoven (P-B)



Les Olympiens recevront le PAOK le 7 avril au Stade Vélodrome, avant de se déplacer à Thessalonique le 14. En cas de victoire, l'OM affrontera le vainqueur du duel entre le Feyenoord et le Slavia Prague en demie.