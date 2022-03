Sampaoli : "J'ai confiance en mes joueurs"

Jorge Sampaoli a donné son analyse de la qualification obtenue par l'OM contre le FC Bâle (2-1, 2-1). Le technicien considère qu'elle est méritée et se tourne désormais vers la réception de l'OGC Nice.





En conférence de presse, l'Argentin a estimé que le résultat obtenu à Bâle était mérité : "Je considère que la qualification est juste. Sur les deux matches, l'équipe a très bien joué et à chaque fois elle aurait dû gagner en marquant plus de buts", a-t-il déclaré. Le coach phocéen espère que l'OM ira le plus loin possible : "Nous sommes la seule équipe française à avoir remporté une compétition européenne. Gagner est toujours important, tout comme bien représenter Marseille sur la scène européenne, ce qui est très important pour le club et pour moi. On va attendre pour connaître quel adversaire on va affronter en quarts de finale."



Jorge Sampaoli a ensuite évoqué le match à venir contre Nice, en Championnat : "Gagner, c'est toujours important. Je pense que le match de dimanche sera très différent de celui-ci. Nice aura pu se préparer pendant toute la semaine ; nous, on a joué aujourd'hui, on va rentrer à Marseille pour préparer cette rencontre avec seulement un ou deux jours de travail. Cette victoire est très importante pour l'émotion suscitée, pour le fait aussi que le Vélodrome sera complet. Après ce succès, j'ai confiance en mes joueurs pour faire un grand match contre Nice dimanche."



L'OGC Nice a remporté le dernier duel entre les deux équipes (4-1). Les Phocéens devront élever leur niveau pour espérer perturber la formation entraînée par Christophe Galtier, laquelle a encore bénéficier d'une semaine complète pour préparer le match.