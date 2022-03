Bâle-OM : les notes des médias

Voici les notes attribuées par les médias, suite à la rencontre FC Bâle-OM (1-2).





La Provence et L'Équipe, comme souvent, ont pour ainsi dire donné les mêmes notes. Pol Lirola, Luan Peres, Cédric Bakambu et Amine Harit héritent de très mauvaises notes. Les deux quotidiens considèrent apparemment que le succès n'a été l'oeuvre que de leurs partenaires.





Le onze de départ : Mandanda (7) - Lirola (4), Saliba (6), Caleta-Car (6), Peres (4) - Guendouzi (7), Rongier (7), Gueye (7) - Under (7), Bakambu (4), Harit (4).

Le coach : Sampaoli (6).

L'arbitre : Dias Correia (4).





Le onze de départ : Mandanda (7) - Lirola (4), Saliba (5,7), Caleta-Car (6), Peres (3,7) - Guendouzi (6,7), Rongier (7,3), Gueye (7) - Under (6,7), Bakambu (4,3), Harit (4,3).

Le coach : Sampaoli (6).

L'arbitre : Dias Correia (6).