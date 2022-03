Mercato : l'OM aurait supervisé Abdulkadir Omur

Les dirigeants de l'OM auraient inscrit le nom d'Abdulkadir Omur sur leur short-list, en vue du mercato estival. Le milieu offensif évolue pour l'instant sous les couleurs de Trabzonspor.





D'après But Football Club, le club marseillais s'intéresse à un nouveau joueur turc. Il penserait à Abdulkadir Omur pour renforcer son animation offensive. Âgé de 22 ans, le milieu offensif défend les couleurs du club de sa ville depuis l'été 2016. Il a marqué 6 buts en 25 apparitions en championnat, cette saison. Il a aussi délivré 2 passes décisives. Le joueur est engagé jusqu'en juin 2024 et il faudra payer le prix fort pour s'attacher ses services, lors du mercato. Des scouts olympiens l'auraient supervisé le 6 mars dernier, lors du match contre Fenerbahçe.



Abdulkadir Omur compte 10 sélections avec la Turquie. Le LOSC et des clubs anglais s'intéresseraient également à sa situation.