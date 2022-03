Rongier : "C'était le scénario qu'on attendait"

Au micro de RMC Sport, Valentin Rongier a livré son analyse du match FC Bâle-OM (1-2). L'ancien Nantais pense que la qualification des Olympiens est logique.





Valentin Rongier a fait part de sa satisfaction après le succès obtenu en Suisse. Le milieu de terrain a salué la solidité des Phocéens : "C'est mérité sur les deux rencontres. On a eu la maîtrise du match, mais on s'est fait peur. On n'a pas su concrétiser nos occasions. La qualification est là, on est très contents. C'était le scénario qu'on attendait. On savait qu'on allait probablement maîtriser le match avec la possession. On n'a jamais été à l'abri avant de mettre un but. On a su ne pas plonger et vite relever la tête", a-t-il déclaré.



Le natif de Mâcon a disputé 96 matchs, depuis son arrivée à l'OM. Cette saison, il totalise 34 apparitions, toutes compétitions confondues.