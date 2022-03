Ligue Europa Conference : les adversaires possibles de l'OM

L'OM s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conference, jeudi. Le tirage aura lieu vendredi et voici la liste des adversaires qu'il pourrait rencontrer.





Le club olympien a obtenu son billet pour les quarts de finale de la C4, contre le FC Bâle (2-1, 2-1). L'UEFA procèdera au tirage au sort vendredi. L'OM pourrait rencontrer plusieurs formations de premier plan. Les sept équipes restantes sont les suivantes : Bodo Glimt (NOR), le PSV Eindhoven (P-B), Leicester (ANG), le Feyenoord Rotterdam (PB), le Paok Salonique (GRE), le Slavia Prague (RTC) et l'AS Roma (ITA). Un plateau pas loin d'être équivalent à celui de la Ligue Europa. Rien n'est donc gagné pour la victoire finale.



Les quarts de finale de la Ligue Europa Conference sont prévus les 7 et 14 avril prochain.