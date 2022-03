Rongier touché par un briquet, après Bâle-OM

Valentin Rongier a été touché par un briquet lancé par un supporter de Bâle, après la rencontre FC Bâle-OM (1-2).





Disputée au Parc Saint-Jacques, la rencontre de Ligue Europa Conference a généré plusieurs incidents en tribunes. Après le match, Valentin Rongier a été la cible d'insultes et de lancers de projectile, révèle RMC. Il a été touché par un briquet, alors qu'il répondait aux questions de l'UEFA. Il a ensuite pu rejoindre le vestiaire phocéen et a posté un message sur Instagram, un peu plus tard : "Direction les quarts de finale. Très content de mon premier but cette saison, comme quoi tout est possible." Le FC Bâle peut s'attendre à des sanctions.



Les Olympiens disposent désormais de trois jours pour préparer la réception de Nice, programmée dimanche (21h00).