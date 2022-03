Une formateur se remémore l'arrivée d'Edouard Mendy à l'OM

Dominique Bernatowicz, ancien coach du centre de formation de l'OM, s'est remémoré l'arrivée d'Edouard Mendy. Il était dans une situation compliquée.





Edouard Mendy a rejoint l'OM en 2015, alors qu'il était libre de tout contrat. Il a rapidement fait l'unanimité auprès des formateurs phocéens : "Son arrivée était un peu le fruit du hasard", a-t-il expliqué lors d'une interview donnée à RMC Sport. Et de préciser : "C'est grâce à Ted Lavie que le premier contact s'est fait. Il m'a téléphoné en me disant qu'il y avait un gardien de but exceptionnel que je devais voir. Je me suis dit que s'il m'appelait pour me parler de ce garçon, c'était que le jeu en valait la chandelle. On cherchait un gardien pouvant faire l'entraînement avec les professionnels, avec le centre ou pour jouer en CFA avec la réserve. Le fruit du hasard, c'est que Ted Lavie m'a téléphoné en me disant qu'il avait son ami Edouard qui était dans la m*rde, sans club, mais avec du potentiel", s'est-il souvenu. L'actuel gardien de Chelsea "serait venu pour rien" : "Il serait venu à pied ou en courant pour faire l'essai, car il était vraiment dans la m*rde." José Anigo avait notamment validé son recrutement : "Avec moi et avec José Anigo (ancien directeur sportif, NDLR), cela a matché tout de suite et c'est comme ça que ce fameux Edouard est venu faire sa période d'essai."



Barré par Steve Mandanda, Edouard Mendy n'a pas joué le moindre match avec l'équipe première. Il a ensuite rejoint Reims, puis Rennes et enfin Chelsea. Il a été élu meilleur gardien de l'année The Best FIFA Football Awards 2021.