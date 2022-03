Kolasinac : "À chaque entraînement, je me sens mieux"

Sead Kolasinac estime récupérer peu à peu ses qualités physiques. Comme son entraîneur Jorge Sampaoli, il était conscient de son besoin de retrouver le rythme.





En conférence de presse, l'international bosnien s'est exprimé sur son temps de jeu croissant avec l'équipe olympienne. Il considère qu'il était loin de sa condition physique optimale, lors de son arrivée : "Je me sens bien désormais. Je savais en arrivant que j'allais avoir besoin de temps pour être en bonne condition, car je n'avais pas beaucoup joué ces derniers mois. À chaque séance d'entraînement, je me sens mieux. J'étais content de démarrer les deux derniers matchs et même pendant les matchs je me sens bien. En tant qu'arrière gauche, tu dois être présent offensivement et défensivement. J'essaie de faire du mieux possible, mais le sport reste un sport collectif, donc ce qui compte c'est de faire de bonnes performances ensemble", a-t-il déclaré face aux journalistes.



L'ancien joueur d'Arsenal a démarré les deux dernières rencontres de l'OM. Il permet à Luan Peres de souffler, alors que le Brésilien n'a eu que peu de repos entre sa saison avec Santos et celle avec le club phocéen.