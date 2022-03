Gimenez : "J'ai réussi partout sauf à l'OM"

Christian Gimenez a évoqué son passage à l'OM. Il regrette de ne pas avoir réussi sous ses couleurs, mais garde de bons souvenirs.





L'ancien attaquant est passé par les rangs du FC Bâle et de l'OM. Il a confié quelques souvenirs : "J'ai réussi partout sauf ici. Mais le club m'a donné la possibilité de vivre une autre expérience. J'ai vécu un grand moment dans un match historique au Parc des princes contre Paris (0-0 avec un mix entre remplaçants et minots du centre de formation), j'ai joué les deux Classiques en Ligue 1. Pourquoi aurais-je de mauvais souvenirs ? C'était une grande expérience, ce ne fut pas si mal." Il suit désormais l'OM de loin : "Il y a aujourd'hui de bons joueurs à l'OM, mais je suivais un peu plus quand Dario Benedetto y était, c'est un attaquant qui me plaît beaucoup. Je connais aussi Jorge Sampaoli qui est un très bon entraîneur, je sais qu'il est critiqué, mais je sais aussi qu'à Marseille le public est exigeant et qu'on n'a pas toujours le temps", a-t-il ajouté.



Le natif de Buenos Aires a également défendu les couleurs du FC Bâle. Il y a aussi apprécié l'ambiance : "C'est un club qui m'a donné la possibilité de gagner des titres, de m'affirmer en Europe et de jouer la Ligue des champions. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. J'ai de très beaux souvenirs, j'ai mis beaucoup de buts et je me suis toujours bien senti dans son stade. J'ai connu la Bombonera (il a joué à Boca Juniors) et le Vélodrome, deux temples du football. Le Parc Saint-Jacques, toutes proportions gardées, ressemble à ces enceintes, en plus petit."



Christian Gimenez a disputé 33 matchs avec l'OM, en 2005-2006. Il a inscrit 2 buts.