Balbir : "Harit peut être l'homme qui tombe à pic"

Denis Balbir a donné son avis sur la prestation réalisée par les joueurs de l'OM, sur le terrain de Brest. Il a souligné le rôle tenu par Amine Harit, qu'il imagine bien soulager Dimitri Payet, ces prochaines semaines.





Sur But Football Club, le journaliste a analysé le match des Phocéens disputé en Bretagne. Il a apprécié le comportement de plusieurs joueurs, dont Amine Harit, sur lequel il ne tarit pas d'éloges : "A Brest, beaucoup de joueurs ont été excellents. Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder bien sûr... Mais aussi Amine Harit, remplaçant désigné de Payet et qui devrait pouvoir enchaîner contre Bâle en Coupe d'Europe jeudi. Pour être totalement transparent, j'avais un peu oublié la présence de l'ancien Nantais dans l'effectif. C'est vrai qu'il s'agit d'un joueur de talent, fin, élégant, qui évolue dans un registre technique qui manque parfois à Marseille dans le coeur du jeu... A Brest, il a repris confiance et a montré qu'il pouvait être un bon remplaçant à Payet. Comme il s'est économisé malgré lui, Harit arrive frais sur la fin de saison. Il peut être l'homme qui tombe à pic, la bonne surprise", a-t-il estimé.



Amine Harit a éprouvé des difficultés, durant ses premiers mois passés à Marseille. Il totalise 3 buts et 2 passes décisives en 21 rencontres, toutes compétitions confondues.